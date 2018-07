Punktikatsete statistika: millised WRC ässad on kõige osavamad lisapunktide noppijad?

Juba mitmeid aastaid on autoralli MM-sarjas kasutusel olnud punktikatsete süsteem: iga ralli viimasel kiiruskatsel jagatakse parematele MM-i üldarvestuses lisapunkte.

Punktikatse võitja saab teadupoolest viis, teise koha omanik neli, kolmanda koha sõitja kolm, neljanda koha saaja kaks ning viiendana lõpetanud ühe lisapunkti.

Pika hooaja jooksul hakkavad punktikatsetelt teenitud silmad olulist rolli mängima ka üldarvestuses - kes on aga tänavu olnud punktikatsetel kõige edukam?

Kui mullu jagasid selles arvestuses esikohta Sébastien Ogier ja Thierry Neuville võrdselt 34 punktiga ning Ott Tänak oli 22 silmaga kolmas, siis tänavu on Neuville'i edu olnud juba pisut märgatavam: ühtlasi ka MM-sarja üldliidri kohta hoidev belglane on võtnud endale 25 lisapunkti, Tänak on korjanud neid 17, Ogier 16 ning Esapekka Lappi 15. Lappi nimel on sealjuures rohkem punktikatse võite kui kellelgi teisel - tema 15 punkti ongi kogutud kolme katsevõidu abil.