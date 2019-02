Publik jookseb Ott Tänaku filmi esilinastusele tormi

"Sellist huvi, kus inimesed ostavad silma pilgutamata kinopileti eelmüügist kolm kuud ette, ei näe Eesti kinomaastikul ülearu tihti. Praeguseks on müüdud juba kaugelt üle tuhande pileti ja järjest pannakse müüki lisaseansse," ütles linaloo levitaja Hea Filmi esindaja Timo Diener.

"Spordifilmidel ei ole olnud Eesti kinodes aastate jooksul just kerge põli, kuid sisetunde ning piletite eelmüügi seniste tulemuste analüüsimise segu lubab öelda, et Ott Tänakul on esimene katsevõit juba käes," lisas Diener.

Filmimeeskond püsis maailma eri paigus Oti kannul terve möödunud aasta ja jälgis tema püüdlusi saada maailmameistriks, olles kaadri taga tunnistajaks nii kriitilistele hetkedele kui võidurõõmule. Kinolinale tuuakse reaalsus närvesöövate võistluste telgitagustest ning näidatakse seda, mis muidu avalikkusele kättesaamatuks jääb. “Filmi eesmärk oli, et kõik jäädvustuks nii, nagu elu tegelikult on, mingit näitlemist pole ja kaamera pärast ma viisakam ei olnud," kommenteeris Ott Tänak. Samuti usub ta, et film tuleb kaasahaarav. "Nagu möödunud aasta, nii ei ole ka minu terve karjäär teatavasti kõige igavam olnud."

Filmitegijatele valmistas aga hoopis üllatuse, et kinnise iseloomu poolest tuntud tippsportlane oli kaamera ees ootamatult otsekohene rääkides nii oma elu kõrghetkedest kui madalseisudest.

Paralleelselt võidusõidu tõusude ja mõõnadega rullub lahti inimlik lugu, kuidas põikpäine Saaremaa poiss murdis end kõige kiuste maailma tippu. Tema teekond maailma üheks kiiremaks rallipiloodiks on olnud kui sõit ameerika mägedel. Oti seiklusrikka elu ja karjääri tagamaid avavad talle erinevatel aegadel lähedal olnud inimesed ja loomulikult ka Ott ise.