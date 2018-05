Portugalis katkestanud Ogier andis teada väljasõidu põhjuse

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) pidi sarnaselt Ott Tänakule (Toyota) Portugali MM-ralli pooleli jätma.

Ogier sõitis teelt välja 5. kiiruskatsel ja prantslane avaldas, et tegu polnud tema eksimusega.

"Enam kui sõitja viga, oli see legendi koostamise viga. Me ei näinud legendi koostades, et sisekurvis on rohu sees peidus kännujuurikas. Kaldusin vaid mõned sentimeetrid ideaalsest sõidujoonest kõrvale ja sellest piisas. Vedrustus sai kannatada ning järgmises kurvis polnud auto enam juhitav," selgitas prantslane juhtunut.

Portugali rallile MM-sarja liidrina läinud Ogier langes pärast katkestamist teisele kohale. Portugalis võidutsenud Thierry Neuville´il (Hyundai) on punkte 119 ja Ogier täpselt 100.

