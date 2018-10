Portaal Autosport teab, kellega Dani Sordo sel nädalal käed lööb

Sordo ja Hyundai pidavat olema juba tükk aega sisuliselt kokkuleppele jõudnud, kuid otsustatud ei ole veel seda, millisel seitsmel rallil ta kaasa teeb.

Sel hooajal on Sordo teinud korraliku aasta, saades seitsmest rallist kaks poodiumikohta. MM-sarja üldarvestuses on ta 71 punktiga seitsmendal kohal, olles kõige kõrgemal asuv mees, kes ei ole kaasa teinud täishooaega. Ta edestab isegi Elfyn Evansit, kes on sõitnud kaasa kõigil etappidel.

Sordo diil tähendab kõigi eelduste kohaselt seda, et Hyundai rivistus jääb uueks hooajaks tänavusega võrreldes samaks: Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni kõrval hakkavad kolmandat autot ilmselt jagama Sordo ja Hayden Paddon.