Poolas juhtunud ehmatav intsident sunnib Tänaku konkurendi Saksamaa rallist loobuma

Ott Tänakuga koos WRC-sarjas sõitev Mads Östberg jätab järgmisel nädalal peetava Saksamaa MM-ralli vahele.

Östberg pidi esialgse plaani kohaselt Saksamaal starti tulema hoopis WRC2 auto roolis, kuid Poolas Rzezowi rallil juhtunud ehmatava intsidendi järel otsustati sellest loobuda. Nimelt lõpetas ühel katsel 180-kilomeetrisel tunnikiirusel kihutamise ajal ootamatult töötamise roolivõim, mistõttu ei olnud kaugel ka raske avarii.

"See oli hirmus, kuna juhtus nii suure kiiruse pealt, kui sisenesime kurvi. Ilma roolivõimuta muutus auto juhtimine sisuliselt võimatuks ning suutsime õnnekombel auto kurvist läbi vedada," sõnas Östberg oma kodulehel.

Östbergi tiim ei suutnudki Poolas tema Ford Fiesta R5 tehnilisi probleeme korda saada, mistõttu ei tulda ka Saksamaal starti.

"Meie R5 auto on kaks põlvkonda vanem kui need autod, millega teised praegu WRC2-s sõidavad. Võime mehaanilisi detaile uuendada, kuid tarkvaraprobleemid jäävad - neid me ei suuda nii lühikese ajaga muuta. Kuna me ei suuda tagada, et selline asi uuesti ei juhtu, siis otsustasime Saksamaal mitte starti tulla."

Kõigele lisaks otsib Östberg endale uut püsivat kaardilugejat - viimastel rallidel on ta katsetanud mitmeid erinevaid partnereid.