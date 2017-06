Poola äikesetormid paiskavad vett Tänaku veskile

Ilmataadi sekkumine on Poola rallil sama tähtis kui sõitjate oskused.

MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Tänak peab kaardilugeja Martin Järveojaga startima avapäeval kolmanda autona. Tavalisel kruusateel tähendaks see ebasoodsat positsiooni, kuna esimesed masinad töötavad sellistel teedel taganttulijatele teepuhastajatena. Vihm keerab aga MM-i korraldajate põnevuse tekitamiseks juurutatud süsteemi peapeale.

Tänak tunnistas eile ennelõunal, et vihmasadu tuleb kasuks, kuna see nii-öelda pakib pinnase kokku. „Sellistes oludes oleks ees startides pidamist rohkem kui kuival teel ja see annab väikese eelise,” selgitas ta. Poolas läheb esimesena rajale MM-sarja üldliider Sébastien Ogier, teisena tema lähim jälitaja Thierry Neuville. Tänaku selja taga kihutab Jari-Matti Latvala.

Poola väikelinna Mikołajki ümbrust kummitavatest vihmasadudest ei räägita niisama. Kõik üldkasutatavad ilmaprognoosid näitavad, et ralli ajal sajab. Tõsi, ennustused muutuvad pidevalt ja väga pikka prognoosi ei maksa tõepähe võtta. On aga ebatõenäoline, et kolme võistluspäeva jooksul vihma üldse ei tule.