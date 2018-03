Poodiumile jõudnud Meeke: Mehhiko ralli oli täielik s***!

Mehhiko MM-rallil kolmanda koha saavutanud Kris Meeke ei jäänud oma etteastega üldse rahule.

Eelmisel aastal Mehhikos triumfeerinud Meeke tegi tänavu oma Citroёniga mitu spinni ning kaotas üldvõitjale Sebastian Ogier`le minuti ja 19 sekundiga. Teisena lõpetas Dani Sordo. Viimase päeva hommikul keeras Meeke masina ka kraavi külili, kuid pealtvaatajate abiga saadi teele tagasi.

"See oli täielik s***! Tegin liiga palju vigu. Mul oli hea masin, suurepärane stardikoht ja kiirus, kuid ma ei suutnud seda tulemuseks vormistada," sõnas pettunud Meeke Motorsport.com-ile.

"Olen väga frustreeritud, kuid kui ma olen kolmanda koha pärast nii nördinud, siis on see hea märk. Aga selle ralli ebaõnnestumise kohta ma vabandusi leida ei suuda," lisas britt, kes on MM-sarja kokkuvõttes 32 punktiga neljas (Üldseis).