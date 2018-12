Pontus Tidemand saab enda suure võimaluse, kuid M-Spordi kolmanda auto kohal ikka küsimärk

Suninenil oli M-Spordiga leping juba varasemalt ning teise põhisõitja koht oli pikalt lahtine. Belfast Telegraph kirjutab, et teise põhisõitja koha sai endale Evans, kuna tal tuli lõppenud hooajal mitmel juhul enda tulemus ohverdada ja abistada nüüdseks kuuekordset maailmameistrit Sebastien Ogier’d. Kuna Evans seda ka kuulekalt ka tegi, siis premeeriti teda uue kontrahtiga.

Praeguseks on selge, et hooaja kahel esimesel etapil on stardis kolm M-Spordi WRC-autot. Lisaks Suninenile ja Evansile on Monte Carlos ning Rootsis joonele tulemas rootslane Pontus Tidemand.

Rootsi meediast tulnud teadete kohaselt tuli Tidemandil ka endal rahakotti kergendada ja just niimoodi ta Monte Carlos ja Rootsis starti pääseb.

Samas ei ole M-Sport teinud ühtegi avaldust kaugema tuleviku osas ehk keegi ei tea, mis saab tiimi kolmandast autost Mehhiko ralliks. Lõppeval aastal Citroeni ridades sõitnud Craig Breen pidi väidetavalt hellitama lootust, et just tema istub omakorda Mehhikos M-Spordi Fordi rooli. Suure tõenäosusega tuleks ka Breenil sellisel juhul enda raha mängu panna. Iirimaa meedia on varasemalt kirjutanud, et täishooaeg WRC-sarjas läheks ”erasõitjale” maksma 3,5 miljonit eurot.