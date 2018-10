Põnevad üleminekud rallimaailmas: Paddon on liitumas M-Spordiga, suurim kaotaja Evans

Paddoni leping Hyundai Motorspordiga saab läbi tänavuse aastaga ning hetkel peab uusmeremaalane uue kontrahti osas läbirääkimisi.

Pärast seda, kui sai teatavaks, et M-Spordi esinumber Sebastien Ogier kolib uueks aastaks Citroëni, hakati spekuleerima, et Craig Breen läheb omakorda Citroënist M-Sporti.

Velocity News kirjutab, et lisaks Breenile on M-Spordiga liitumas ka Paddon ning nad hakkavad sõitma koos soomlase Teemu Sunineniga. Breeni palkamise teade peaks tulema peatselt.

Väidetavalt jääb Paddon Hyundai meeskonda, kuid kuna ta tahab kaasa teha täisprogrammi, laenatakse ta üheks aastaks M-Sporti.

Üsna kindel on, et Ogier kõrvale palkab Citroën siiani Toyotas sõitnud Esapekka Lappi, kuid hetkel on veel lahtine, kas Citroëni kolmandat autot hakkab juhtima Mads Östberg või keegi teine.

Kõige suurem kaotaja oleks selliste üleminekute korral M-Spordi sõitja, mullune Walesi ralli võitja Elfyn Evans, kes jääks põhisõitja kohata.