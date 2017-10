Politsei loodab Walesi ralli pealtvaatajate abiga lahendada aastatetagust mõrvajuhtumit

Kaks aastat tagasi leidis Walesi ralli pealtvaataja metsast mehe surnukeha. Politsei kahtlustab, et mees tapeti vahemikus 2004.-2010. aastani. Korrakaitsjad jagavad ka käimasoleval rallil lendlehti, lootes siiani lahendamata mõrvamüsteeriumisse mingigi pööre tuua.

Surnukeha leiti 2015. aasta 14. novembri õhtul (ralli toimus 12.-15. novembrini - toim) kahe venna poolt, kes otsisid parasjagu Pentre-Ilyn-Cymmeri lähedalt Clocaenogi metsast lõkkematerjali. Detektiivid pole tänaseni suutnud inimest isegi tuvastada.

"Kohtuekspertiis tuvastas, et tegu oli mõrvaga ning me oleme tänaseks valmis saanud näokonstruktsiooni," rääkis väljaande News of North Wales vahendusel uurija Iestyn Davies. "Üritame selle ralli jooksul kaasata võimalikult palju avalikkust, lootes, et keegi tunneb mehe ära."

Kuigi mehe isik pole teada, on tuvastatud, et ta on sündinud enne 1950. aastat. Ta oli tugeva kehaehitusega ja 175 cm pikk. "Tal olid mitmed esihambad kroonitud ning on tõenäoline, et ta kannatas alaselja valude ja kanguse käes. Me usume, et ta tapeti ajavahemikus 2004-2010, kuid oleme nende daatumite suhtes paindlikud," lisas uurija.