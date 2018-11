Pettunud Latvala: täiesti ajuvaba! Viimase katse tulemused tulnuks tühistada

Ott Tänak juhtis pärast 16. katset Latvala ees 9,7 sekundiga, kuid kuna eestlane sai viimase kiirukatse läbida kuival rajal, Latvala pidi aga sõitma märjal ja libedal teel, kasvas soomlase kaotus 21,9 sekundile.

"Minu jaoks ei tundu see õiglane," sõnas pettunud Latvala, vahendab speedcafe.com. "Ootasime kaks tundi Super Special`ile minekut ning siis on osadel kuiv rada ja teistel märg. See pole ju sama võidusõit. Tulemused tulnuks tühistada. See on ajuvaba!"

Latvalaga nõustus Citröeni sõitja Mads Östberg, kes sai rajale samuti viimases nelikus ehk sõitis vihmaga.

Viimase päeva eel liigub MM-tiitli kursil Sebastien Ogier, kes on 6. kohal ja edestab oma peamist ohustajat, 8. positsioonil asuvat Thierry Neuville juba ligi minutiga. Virtuaalses punktitabelis on Ogier'l 212, Tänakul 206 ja Neuville'il 205 silma.