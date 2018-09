Ott Tänakut ja Toyota meeskonda tabas Türgi ralli eel tagasilöök

Homologeerimise reeglistik tähendab seda, et Toyota sõitjad peavad Türgi rallil kasutama vanu mootoreid.

"Kui võtta kasutusele uus homologeeringu reegel, siis see tähendab meie jaoks, et peame võtma kasutusele vana jõuallika, sest me ei saa uut mootorit kasutada vanal kerel," vahendas Autosport Toyota meeskonna juhi Tommi Mäkineni sõnu.

Nimelt sõidavad Toyota mehed Ott Tänak, Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala Türgi rallil samade autokeredega, millega oldi võistlustules Sardiinia rallil. Kõik WRC-sarja meeskonnad peavad hooaja eel ära registreerima iga ralli jaoks kindla autokere.

Kuna hooaja keskel ei saa enam selles osas muudatusi teha, siis peavad Toyota sõitjad hakkama saama vana mootoriga, sest uus mootor Türgi rallil kasutatavale autokerele ei sobi.

Kahel viimasel autoralli MM-sarja rallil võidutsenud Tänak sõnas, et uus mootor on parandanud pöördemomenti ja kiirendust.

"Olukord pole hull," vastas Mäkinen küsimusele, kas vana jõuallika kasutuselevõtt aeglustab Toyota mehi. "Küsimus on eeskirjas. Ma ei tea, miks selline reegel on kasutusele võetud. See teeb olukorra vaid keerulisemaks ja pole kellelegi kasulik."