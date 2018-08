Ott Tänaku võit Saksamaa rallil tõstis Eesti WRC maailmas eksklusiivsesse klubisse

Rallisõbrad on Twitteris välja toonud, et Eestist sai Saksamaa ralli järel alles kuues riik, kelle eest on kaks sõitjat võitnud vähemalt viis rallit (Markko Märtin ja Ott Tänak), samuti on Eesti kuues riik, kelle eest on vähemalt kaks sõitjat suutnud võita kaks etappi järjest. Markko Märtin sai sellega hakkama 2004. aastal Prantsusmaal ja Hispaanias, Tänak tänavu Soomes ja Saksamaal.

Lisaks Eestile kuuluvad mõlemasse klubisse veel Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Rootsi ja Suurbritannia sõitjad.

Rally Trivia question ❓

Ott Tanak's Rallye Deutschland #WRC 2018 victory means Estonia 🇪🇪 joins the following exclusive group of countries.

France 🇫🇷

Finland 🇫🇮

Great Britain 🇬🇧

Italy 🇮🇹

Sweden 🇸🇪

What is the entry criteria to this exclusive group ❓ 🤔 — Gary KiwiWRCfan Boyd (@KiwiWRCfan) August 25, 2018