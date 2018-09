OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | Rallimehed sukelduvad Türgi etapil tundmatusse: "Katsed on aeglased, temperatuur kõrge ja pinnas autode jaoks karm"

"Türgi koha pealt on meie visioon lihtne - me ei tea suurt midagi. Korra oleme saanud korraldajate poolt infot videote näol, aga suurt ülevaadet meil pole," rääkis Tänak eelseisvast rallist, mis oli viimati WRC kalendris 2011. aastal.

"Oleme aru saanud, et tuleb raske ralli. Katsed on enamasti aeglased, pinnas on autode jaoks suht karm ja samas pole kahtlustki, et temperatuur on kõrge. See kõik kokku teebki ralli väga keeruliseks. Aga enne ei tea suurt midagi, kui oleme kohapeal kaks päeva legendi koostanud. Senimaani on vaid puhas arvamine," lisas Eesti parim rallimees.

Vaata videost, mida Ott Tänak Türgi rallist veel rääkis!