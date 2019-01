OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | "Keerulised saavad olema neljapäeva öised katsed..." Mida võib oodata Monte Carlo rallilt?

"See aasta oli Monte test üsna lihtne, tundub, et siin on pikalt kuiv olnud ja enamasti on kõik puhas asfaltiralli," lausus Tänak. "Mõned üksikud ja jäised lumised kohad olid. Nüüd alles hakkab külmaks keerama ja viimasel päeval tuli veidi lund ka. Tundub, et ralli tuleb nagu Montes kohane."

"Peamine asi on rehvivalik," jätkas saarlane. "Selle jaoks on kindlasti vaja head informatsiooni ilmamehe, Martini ja Gunnari käest. Lisaks on meil mõned isikud katsete peal, kes annavad teada, kuidas ilm muutub. Kui informatsioon on käes, saab hakata mingit pilti kokku panema, kuid kindlasti jääb väike faktor ka õnnele."

"Eriti keerulised saavad olema neljapäeva öised katsed. Teed on siin soolatud, mingile temperatuurile peavad soolatud teed külmumisele siin vastu, kuid kui langeb alla 10 kraadi temperatuur, hakkab musta jääd tulema, mis teeb üllatused lihtsad tulema."

"Meil on kindlasti seda, mis teistel pole. Meil oleme meie!" rääkis Tänak. "Toyota tugevus on see, et suudame sõltumata oludest olla kiired igal pool."

Vaata videoblogist, mida Ott Tänak rääkis veel eesootavast Monte Carlo rallist ning ka lõppenud hooajast!