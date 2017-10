Ott Tänaku salarelv, kes aitas ta karjääri teise MM-ralli võiduni

"Pealtnägija" kohtus rallisõitja Ott Tänaku isikliku ilmaennustaja Hannes Tõnissoniga, kes teeb talle Eestist täppisprognoose, mis on osutunud paremateks kui raja ääres olevate meeste omad ja mänginud olulist rolli senistes etapivõitudes.

Tõnisson on vahelduva eduga Otti aidanud seitse aastat, kuid tema tõeline tähetund oli tänavu augusti keskpaigas toimunud Saksamaa rallil. Ilmamees soovitas rehvivalikut, mis läks vastuollu nii konkurentide kui isegi Oti enda tiimi ametliku ilmajaama prognoosiga, kirjutab ERR Sport.

"MeteoFrance ütles, et hakkab sadama ja siis mina ütlesin, et ei hakka sadama. Meeskonnale pidin seletama päris pikalt, pidin näitama neile mingisuguseid pilte sinna jutukasse, et mille põhjal ma seda ütlesin," meenutas Tõnisson rallit, mis tõi Tänakule karjääri teise MM-ralli võidu.