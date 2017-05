Ott Tänaku rivaal vahetab Portugali ralliks kaardilugejat

Hyundai rallitiimi sõitja Hayden Paddon tuleb juba järgmise nädala Portugali MM-rallil starti uue kaardilugeja Sebastian Marshalliga. Uusmeremaalane on varem briti Marshalliga koos kihutanud Sanremo rallil.

Kui algselt plaanis MM-sarjas 7.-8. kohta jagav Paddon Marshalliga WRC-sarja debüüdi teha augusti keskel Saksamaa rallil, siis senise kaardilugeja John Kennardi puusavigastuse süvenemise tõttu istub uus paar kokku juba Portugalis, kirjutab Autosport.

"Minu jaoks tähendab see uudis, et mu elu esimene WRC-ralli koos Haydeniga jõuab kätte oodatust varem ning see on väga põnev. Olen varem Portugalis paar korda võistelnud ja mulle tohutult meeldib see ralli," kommenteeris Marshall.

Kennardi vigastus süvenes aprillis sõidetud Argentina rallil, kus olid väga rasked rajaolud. Hyundai meeskonna arstid on lubanud, et Kennard peaks uuesti Paddoni kõrvale istuma juunikuiseks Sardiinia ralliks.