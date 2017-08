Ott Tänaku meelisralli kaob WRC kalendrist

Ott Tänaku üks lemmiketappe WRC-sarjas, Poola ralli, kaob järgmisest hooajast alates MM-sarja võistluskalendrist, kirjutab Autosport.

Poola ralli toimus MM-sarjas viimased neli aastat järjest ning oli kokku kavas kuuel korral. MM-kalendrist eemaldamise põhjuseks on turvalisus - poolakad ei saanud mitmetel aastatel hakkama fännide kontrollimisega.

WRC promootori Oliver Ciesla sõnul ei olnud aga Mikolajkis toimuva ralli korraldajad otseselt asjade sellises käigus süüdi. "Tahaksin rõhutada, et tegu ei olnud mitte organisatoorsete probleemide, vaid hullumeelsete fännidega," sõnas Ciesla. "Otsus sai tehtud turvalisuskaalutlustel."

Poola rallit asendab MM-sarjas Türgi ralli, mis toimus viimati WRC-s 2010. aastal. Kui Poolas sõideti juunikuus, siis esialgses kalendris on Türgi asetatud septembrisse, kus sel hooajal ei ole kavas ühtegi rallit.

Ülejäänud rallid jäävad praeguse seisuga võrreldes tänavuse aastaga tuleval hooajal samaks - palju juttu on küll olnud 14. ralli kalendrisse lisamisega, kuid nii Horvaatia kui Uus-Meremaa näivad praegusel hetkel olevat ebatõenäolised lisandused. Horvaatia puhul on probleemsed ralli kuupäevad, Uus-Meremaa puhul on küsimused rahalised.

Maailma motospordi nõukogu, kes tuleva hooaja kalendri septembris kinnitab, võtab arutluse alla ka ettepaneku, mis lubaks tiimidel senise kahe asemel punkte saada kolme parema sõitja eest. See avardaks praegu kitsaks jäävat sõitjateturgu oluliselt ning annaks võimaluse kõrgesse mängu sekkuda senisest enamatel pilootidel.