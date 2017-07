Ott Tänaku konkurent vahetas ootamatult kaardilugejat

All Over Press Finland/Vida Press

Norrakas Mads Östberg teatas, et lahkhelide tõttu ei sõida ta enam koos Ola Flöenega.

Meeste koostöö kestis poolteist aastat ning Adapta Motorspordi juht Morten Östberg kinnitas, et Flöene jääb veel nende juurde tööle, kuid ei ole seotud Östbergi WRC programmiga.

"See on kogu meeskonna otsus. Me oleme näinud aja vältel, et Madsi ja Ola vahel ei ole kõik korras. Lõpuks peame vaatama, mis on parim tiimi jaoks. Nii kõrgel tasemel peab kõik sujuma hästi," lisas ta.

Hetkel pole veel pikaajalist asendust leitud, kuid Östberg töötab hetkel

Torstein Erikseni ja Patrik Barthiga for the next rallies. Eriksen on tema parneriks ka Soome rallil.