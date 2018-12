Ott Tänaku konkurent on liitumas uue võistlussarjaga

Citroeni tehasetiimis sõitjakohast ilma jäänud Östberg käis juba Belgias Metteti ringil testimas ES Motorsport Škoda Fabia Supercari.

Norralase enda sõnul on üsna suur võimalus, et ta istub MM-rallideks WRC2 masinasse ja teeb kaasa ka rallikrossi sarjas. "Tahaks edasise osas langetada otsuse käesoleva nädala jooksul," sõnas Östberg väljaandele autosport.com. "Viimased päevad on aidanud mul asju selgemaks mõelda. Nädala jooksul on päris palju muutunud ja minu õnneks paremuse poole. Kahjuks ei saa ma öelda, et jätkan sõitmist WRC sarjas. Pigem tuleb WRC2, aga üks võimalus võib veel avaneda. Eks me näe," kostis tänavuse Soome ralli teine ja Austraalia ralli kolmas mees.