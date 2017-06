Ott Tänaku kolm tugisammast teel absoluutsesse tippu

Markko Märtinil (vasakul) on Ott Tänaku karjääris mõõtmatult suur roll.

Tänaku teekonnal WRC-ralli võiduni ja koos sellega autoralli tippu on erilist rolli mänginud kolm meest.

Mõistagi on tähtsaid inimesi teisigi, kuid kindlalt võib väita, et me poleks näinud Ott Tänakut ja tema kaardilugejat Martin Järveojat eile Sardiinia ralli poodiumi kõrgeimal astmel, kui suunajate ja abilistena poleks tema kõrval olnud isa Ivar Tänakut, Eesti seni veel kõigi aegade parimat rallimeest Markko Märtinit ja Rakvere ettevõtjat Oleg Grossi.