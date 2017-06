Ott Tänaku isa: hetk on emotsionaalne

Ott Tänaku isa Ivar Tänak tunnistas, et poja karjääri esimene rallivõit tekitas võimsa emotsiooni. „Hetk on emotsionaalne," rääkis aastate eest poja rallispordi juurde suunanud mees. „Nüüd kütame emaga sauna soojaks ja teeme šampanja lahti. Võitu tuleb tähistada!"

Papa Tänak jälgis poja karjääri tipphetke kodus teleri vahendusel. Sardiiniasse sõita polnud tal võimalik, kuna reedel ja laupäeval sõideti Lääne-Eesti ralli ning Ivar Tänak jutis seal osalenud OT tiimi tegemisi. „Telerist julgesin ikka sõitu vaadata, kuid tugev närv ja vibra olid sees. Viimase kiirusaktse tee oli ju nii hull, seal oleks võinud kõike juhtuda," sõnas ta. Kui Oti ja tema kaardilugeja Martin Järveoja auto oli üle finišijoone jõudnud, lasi Ivar Tänak kodus häälepaelad valla.

Poja tegemisi jälgides on Ivar Tänak tajunud, kuidas Ott on aastatega muutunud enesekindlamaks. Ralli võit tähendab samuti ootusega kaasnevast painest vabanemist. „Nüüd on see võit lõpuks käes ja see muudab ta veel eneskindlamaks," hindas ta ning lisas, et poja edus on kindlasti suur roll ka koostöös kaardilugeja Martin Järveojaga. „Ott on juttudes korduvalt ütelnud, et Martin on selles rollis suurepärane."

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid täna oma karjääri esimese WRC-ralli. M-Spordi meeskonnas Fordiga sõitvad mehed seljatasid kõik konkurendid väga keerulisel Sardiinia rallil. Sarja kokkuvõttes kerkisid nad 3. kohale.