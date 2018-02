Ott Tänaku abimees: ilma on võimalik ennustada isegi 99% täpsusega

Eesti rallimehe Ott Tänaku isikliku ilmaennustaja Hannes Tõnissoni sõnul eksib ta vahel ikka, aga pigem pingevabades situatsioonides.

"Natuke ikka (olen eksinud), aga üldiselt siis, kui väga pinget ei ole ja ei ole nii oluline. Mõned korrad on ikka tulnud - see on täitsa normaalne," lausus Tõnisson intervjuus ETV saatele "Ringvaade", vahendab ERR Sport.

Tegelikult on tema sõnul võimalik ilma ennustada praktiliselt sajaprotsendiliselt. "95 või isegi 99%. Aga see on siis väga konkreetse piirkonna kohta ja väga konkreetse teelõigu kohta, aga see nõuab väga palju eeltööd sinna juurde."

Tõnisson alustas Tänakuga koostööd 2011. aasta Saksamaa MM-rallil ja sellest ajast on töö oluliselt professionaalsemaks muutunud. Tõnisson püüab ka alati tegutseda mitte kui tavameteoroloog, vaid anda asjale juurde ka rallipiloodi pilku: "Kas on lomp või kui lumi hakkab sulama ja tekib hästi kiiresti seisev vesi tee peale. Mis tähendab, et on vaja selliseid rehve, mis vee kõrvale suunavad või on vaja autot kõrgemale tõsta, et ei tekiks nii kergesti vesiliuge."