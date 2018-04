Ott Tänak võistleb Tallinnas! „Delfi rallipäeval“ kihutab ka Tänak ja tutvustab oma selle hooaja WRC autot

Ott Tänak ise ootab Eesti rallifännidega kohtumist väga ning kavatseb rallipäeva täiel rinnal nautida. „Mul on väga hea meel, et oleme suutnud koos Delfiga Eestis sellise ürituse kokku panna. Meil on kodumaal palju autospordi jälgijaid, kuid paljudel ei õnnestu MM-võistlustel kohapeal käia ja seepärast on see hea võimalus meie sport fännidele lähemale tuua ning väikese perepäeva jooksul koos lahedalt aega veeta. Kindlasti saab olema põnev maastikukartide võidusõit kohalike ralliässade ja loodetavasti ka krossikartide ässadega,” kinnitas Tänak. „Tahaks loota, et suudame nendega ühes tempos püsida. Maiuspalaks võiks olla ikkagi Toyota Yaris WRC-ga sõitmine ja seda naudin ma juba päris kindlasti!”

Loe veel

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on Ott Tänaku kajastamine sel aastal toimetuse üheks prioriteediks. „Meil on Otiga koostööleping, mis annab meile võimaluse jõuda tema kaudu WRC-maailma sügavustesse ja näidata Eesti rallifännidele, kuidas Eesti üks enim armastatud sportlasi maailma tipus hakkama saab. Näeme ja tajume, et lugejate huvi Oti vastu on väga suur,” lausus Soonvald. „Lisaks on Delfi TV-l õigus näidata autoralli MM-i kiiruskatseid. Igal juhul on meil suur au korraldada võistlus, kus peakangelaseks on Ott Tänak, maailma üks rallisportlastest.”

Põnevat tegevust jagub ainukordsel rallipäeval kogu perele. Avatud on erinevad laste- ja toitlustusalad ning publikuni tuuakse ka mitmekülgne meelelahutusprogramm, kus esinevad Arop, Koit Toome ja Smilers.

Päeva juhib ralliekspert Margus Kiiver.

Võistluse korraldab Ekspress Meedia.

Piletimüük algab täna kell 10. Soodushinnaga piletid on saadaval aprilli lõpuni.