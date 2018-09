Ott Tänak võib Kataloonia ralliks saada uue ohtliku konkurendi

Volkswageni direktor Sven Smeets ütles, et nad valisid tagasitulekuralliks just Kataloonia etapi, sest seal sõidetakse avapäev kruusal ja kaks järgmist võistluspäeva asfaltkattel.

"Osaleme Kataloonia MM-etapil kahe autoga. Tahame näidata, et meie Volkswagen suudab teiste sama klassi masinatega olla vähemalt sama kiire eri pinnastel," rääkis Smeets.

Kui varem on spekuleeritud, et Volkswagen võib sõitjateks palgata Eric Camilli ja Pontus Tidemandi, kes mõlemad on nende masinat Polo R5 juba ka testinud, siis Soome meedia andmetel võib ühe sõitja koha võtta norralane Petter Solberg.

Kui Solberg tõesti Kataloonias stardiks, oleks seal stardirivis lausa kolm maailmameistrit - lisaks Solbergile viiekordne tšempion Sebastien Ogier ja üheksa MM-tiitlit võitnud Sebastien Loeb.

43-aastane Solberg osales viimati MM-sarjas 2012. aastal. Pärast seda võitis ta kahel aastal rallikrossis maailmameistritiitli.

Kataloonia ralli peetakse 25.- 28. oktoobril.