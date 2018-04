Ott Tänak viskas Fordi ja Toyota erinevuste üle nalja

Ott Tänak oli reedese võistluspäeva järel WRC TV-ga suheldes heatujuline ja viskas naljagi.

"Pole paha," sõnas Tänak avapäeva kokkuvõtteks. "Esimene täispäev on läbi ja tunne on päris hea. Oleme palju õppinud. Üldine tunne autos on hea. Kui tahame võidu eest võidelda, peame siiski pisut paremaks saama. Mõned ideed on, loodetavasti suudame homme kiiremad olla."

Eesti ralliäss selgitas ka seda, mis teda hommikupooliku läbimistel auto juures pisut häiris ning mis lõuna ajal hoolduspausil ära muudeti.

"Hommikul oli probleemiks, et auto tagaosa kiirematel lõikudel pisut vibas, aga aeglastel lõikudel oli väga hea. Siis muutsime pisut seadistust ja olukord oli järsku vastupidine - kiiretel lõikudel hea, aeglastel lõikudel mitte nii hea. Nüüd üritame asjad nii sättida, et see oleks korras iga kiiruse juures."

Homme ootab sõitjaid ees kuus kiiruskatset - kolme katset sõidetakse kaks korda läbi. "Tunduvad mõnusad katsed sileda teekattega. Esimene ja viimane katse on väga kurvilised ja keerulised, keskmine on aga lai, lausa maantee."

Lõpetuseks uuriti Tänakult, milline on tema eelmise aasta Fordi ja tänavuse Toyota vahe asfaldil sõites. "See auto on punane, valge ja must, eelmine oli sinine ja valge!" naljatas eestlane.