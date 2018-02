Ott Tänak: viis aastat tagasi olin juba pensionil

Monte Carlo rallil teise koha saanud Ott Tänak rääkis ajakirjale Autosport antud intervjuus, et oli 2013. aastal pärast M-Spordis piloodikohata jäämist mõttes juba sportlaskarjääriga lõpetanud.

M-Spordi boss Malcolm Wilson näitas Tänakule ust pärast keerulist 2012. aastat, kuid 2014. aastal oli eestlane MM-sarjas tagasi, algul DMACK-i ja 2015. aastal juba uuesti M-Spordi põhitiimi masinaga.

"2013. aastal polnud mul plaanis tagasi tulla. Ma olin pensionil ja lõpetanud. Asutasin oma firma, alustasin uut tööd," rääkis Tänak.

"Ütleme nii, et ma ei pingutanud tagasituleku nimel. Sõitsin N-rühma autoga kodumaal, aga tegin seda lõbu pärast."

"See on kallis spordiala ning teadsin, et tipptasemel ei saanud seda lihtsalt natukene teha, seega mul polnud plaane. Aga kuidagi tekkisid meile uued võimalused, mõned muudatused ja ühtäkki tuli see kõik tagasi."