Ott Tänak vihjas, et tahab Toyotaga liitumise asemel jätkata M-Spordis

Eesti rallisõitja Ott Tänak ütles väljaandele Motorsport News, et arvatavasti ta keeldub Toyota meeskonna pakkumisest, sest tema parimad võimalused MM-tiitli eest võidelda on M-Spordis.

Eestlase sõnul huvitab teda meeskondade pakutavast palganumbrist märksa enam tiimi võimekus tiitli eest võidelda. "Prioriteet on alati sportlik pool. Sa tahad võita ja olla võimalikult heas tiimis. Pean tulevikku vaadates otsustama, kus on minu jaoks parim koht."

"Ma tunnen M-Sporti väga hästi. Ma tunnen neid inimesi ja tean, kuidas asjad käivad ja kuidas masinat arendatakse. Ma arvan, et mul on siin juba kõik olemas, mida vajan," rääkis eestlane.

Tänak kiitis ühtlasi tänavust M-Spordi Ford Fiesta WRC masinat, mis on kümnest senisest MM-etapist võitnud neli. "Hetkel tundub, et meie auto on väga tugev ja üks neutraalsemaid selles osas, et temaga võib väga hästi sõita igal pool."

Eestlane lisas, et tahaks ka uuel hooajal näha enda kõrval sõitmas just Sebastien Ogier`d ja Elfyn Evansit: "Tean Elfynit pikka aega ja meil on head suhted. Sebastien on samuti suurepärane tiimikaaslane. Ta on väga tugev, eriti psühholoogiliselt. Olen temalt tänavu palju õppinud."