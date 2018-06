Ott Tänak: vajame Sardiinias kõrget kohta, see on hooaja võtmeralli

Toyota sõitja Ott Tänak tunnistas järgmisel nädalal algava Sardiinia MM-etapi eel, et see võistlus võib kujuneda hooaja võtmeralliks.

"Sardiinia on minu jaoks väga eriline ralli, sest sain seal aasta tagasi oma esimese võidu," sõnas Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

Kuna eelmine etapp Portugalis eestlastel ebaõnnestus, tahetakse Itaalias teha vigade parandus. "Loodetavasti õnnestub meil ka sel aastal teha tippklassist tulemus. Arvan, et see on hooaja üks võtmerallisid. Portugalis ei läinud meil nii hästi kui planeerisime ja lootsime, seetõttu on väga tähtis nüüd head punktid võtta," lisas Tänak.

"Masin on meil kiire, nüüd on vaja enne suvevaheaega tugev tulemus vormistada."

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen lisas omalt poolt, et ootab väga head esitust kõigi Toyota sõitjate poolt, sest Sardiinia ralli sobib suurepäraselt ka soomlastele.

Mäkineni juttu kinnitab eelmise aasta Sardiinia ralli lõpuprotokoll: Jari-Matti Latvala oli siis teine ja Esapekka Lappi neljas.