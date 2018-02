Ott Tänak vabandas korraldajate ees: reageerisin enne üle!

Käimasoleval Rootsi MM-rallil pärast neljandat kiiruskatset korraldajaid teravalt kritiseerinud Ott Tänak esitas seitsmenda katse järel vabanduse ja tunnistas, et reageeris üle.

Stardijärjekorras teisena rajale läinud Tänak kaotas neljanda katse lõpuosas võrreldes hiljem startinud konkurentidega palju aega, sest pidi sügavas lumes teistele sisuliselt teepuhastajat mängima. Ebaõnnestunud katse järel teatas eestlane vihaselt: "Ralli korraldajad võivad kuradile käia! Viimase kuue kilomeetri peal pole sahk üldse käinud. Niigi on raske raja peal üks esimesi olla, nüüd tehakse veel niimoodi. Olime kogu aeg lume sees, isegi R2-klassi autod on meist kiiremad. Kas nad [korraldajad] on nüüd siis õnnelikud?"

Seitsmenda kiiruskatse finišis tunnistas Tänak, et läks oma sõnavõtuga liiale: "Võlgnen ilmselt ka korraldajatele vabanduse, reageerisin enne üle. Oleme sportlased ja üritame endast parima anda, nii et oli raske oma koht kaotada. Vabandan."

Tänaku võistlusele saab kaasa elada Delfi otseblogi vahendusel siin: Tänak annab endast parima, kuid jääb liidritest üha kaugemale