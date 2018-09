Ott Tänak: vaatamata võidule oli Türgi ralli tänavuse hooaja madalpunkt

Tänak on pärast suvepuhkust olnud heas hoos ning võitnud järjest Soome, Saksamaa ja Türgi rallid. Kui Soomes ja Saksamaal näitas Tänak suurepäast kiirust, siis rasketel Türgi teedel ei olnud Toyota kindlasti kõige kiirem auto.

“Kogu meeskond peab olema keskendunud ja jätkama tõsist tööd järgmiste rallide suunas,“ sõnas Tänak Autospordile.

“Meil puudus kohati vajalik kiirus. Peame muutuma paremaks, kui tahame jätkata võitlemist MM-tiitli eest. Järgmised rallid on hoopis teistsugused võistlused,“ lisas eestlane. “Meeskonnas on kõik väga motiveeritud. Loodetavasti on meil kõike piisavalt.“

Tänak tunnistas, et vaatamata võidule oli Türgi ralli tema ja Toyota auto jaoks keeruline. “Sellised hetked on rasked, kui oled harjunud võitlema esikohtade nimel, kuid järsku ei ole hoogu. Võib olla oli see (Türgi rall) meie selle hooaja madalpunkt,“ lisas Tänak. “Saime vaatamata kõigele aga kaksikvõidu. Elu on teinekord selline.“