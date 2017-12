Ott Tänak uuest masinast: Monte test oli meie jaoks ellujäämise kursus

Ekspress Meedia ja rallisõitja Ott Tänak allkirjastasid täna kaheaastase koostöölepingu, mille tulemusena saavad Delfi ja Eesti Päevalehe lugejad edaspidigi meie portaalist kätte kõige asjakohasema ja täpsema info MM-sarja tänavuse kolmanda piloodi tegemiste kohta.

Uueks hooajaks Toyotasse siirduv Tänak rääkis pressikonverentsil, et ta on saanud uut masinat pisut testida, kuid suurt ülevaadet tal autost veel mõistagi ei ole.

"Monte test, mis me tegime, oli ekstreemtingimustes. Autost aru saada oli suhteliselt keeruline. Pigem oli see enda jaoks ellujäämise kursus," sõnas Tänak. "Plaanime veel Rootsi ja Monte testi teha. Tegevust on palju."

"Uueks hooajaks on muutus päris suur, aga õnneks on meil kohanemisaeg päris pikk. Suur osa tiimist on ka tuttavad," lisas Tänak. Tema arvates on väga hea, et Toyota meeskond on ühe aasta MM-sarjas ära teinud, mis annab võimaluse oma sünnivigadest õppida.

Hooaja eesmärkide kohta sõnas eestlane: "Üleüldiselt on meie areng läinud pidevalt tõususuunas. Kui suudame samamoodi jätkata, siis ma ei näe põhjust, miks ei peaks suutma tiitli peale sõita."