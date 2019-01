Ott Tänak utsitab Soome meedias Toyotat tagant

Kuigi Tänakut on mitmel pool nimetatud algava hooaja eel tema mulluse kiiruse tõttu tiitlisoosikuks number üks, ei arva eestlane, et tal seetõttu õlul rohkem pingeid oleks.

"Mul ei ole survet peal, see on minu jaoks lihtsalt suurepärane võimalus. Olukord on eelmise aastaga võrreldes pisut teistsugune - olin siis uues autos ja vajasin pisut harjumiseks aega," rääkis Tänak. "Nüüd on seis natuke lihtsam, auto, tiim ja inimesed on juba tuttavad ning tunne on palju vabam."

Eestlase sõnul peab ta aga eelmise aastaga võrreldes enda taset veelgi tõstma, kui tahab tiitli nimel heidelda. "Peame olema paremad igas elemendis. Hooaeg on pikk ja palju võib juhtuda. Eelmisel aastal oli meil palju õppida, tänavu on olukord teistsugune ning meie võimalused tiitlile heidelda on paremad. Tahame olla eelmise hooajaga võrreldes stabiilsemad. Kui samal ajal ka auto kiirem on, peaks kõik korras olema."

Tänak utsitab tagant ka Toyota meeskonda, sest teab, et ka konkurendid ei maga. "Kõik on eelmise hooajaga võrreldes oma autosid edasi arendanud. Kui meie oma autoga edasi ei tegele, minnakse meist lihtsalt mööda. Praegusel hetkel ei saa kindlalt öelda, et meil on parim auto, aga kindlasti on meil kokku pandud korralik pakett."