Ott Tänak Türgi rallist: kõik räägivad, et see kujuneb väga keeruliseks

Viimati sõideti Türgi rallil MM-punktidele 2010. aastal, kui esikoha saavutas prantslane Sebastien Loeb.

"Oleme viimasel ajal näidanud väga häid tulemusi, aga võtame ikkagi rallisid ükshaaval. Türgi etapi kohta on raske ootusi välja öelda, sest meil on väga vähe informatsiooni," sõnas Tänak Toyota pressiteeninduse vahendusel. "Kõik räägivad, et see on väga raske ralli, peame vaatama, kuidas meil legendi koostamine kujuneb."

"Üks asi, mida kindlasti teame, on, et sellest tuleb kuum ralli. Usun, et testisõidud Portugalis valmistasid meid selle jaoks hästi ette ja teeme kõik selleks, et olla konkurentsivõimelised. Kuni me kohale jõuame ja rada ise näeme, pole meil palju rohkem teha."

Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen lisas: "Kaks viimast rallit on olnud meile hiilgavad ja mõistagi tahame samas rütmis jätkata. Türgis ootab kõiki meeskondi suur teadmatus, sest tegemist on uue ralliga. Oleme siiski valmistunud parimal võimalikul moel, kui testisime kuumas Lõuna-Portugalis."

Kahel viimasel etapil võidutsenud Tänak on MM-sarjas kolmandal kohal. Teda edestavad Thierry Neuville 36 ja Sebastien Ogier 13 punktiga.