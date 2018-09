Ott Tänak Türgi rallist: ees on ootamas väga keeruline nädalavahetus

"Esimene katse möödus probleemideta," sõnas Tänak Toyota pressiteate vahendusel. "Nägime läbisõidul, et kogu ülejäänud nädalavahetusel on ees väga keerulised olud ja tänane hommikune testikatse kinnitas seda. Ees ootab väga keeruline ralli, just nagu ootasingi."

"Kõige tähtsam on, et auto oleks usaldusväärne, sellele lisaks veel hea enesetunne aitab kaasa sellele, et sõit sujuks ja lõpptulemus oleks suurepärane."

"Esimene katse läks hästi, kuid see on vägagi erinev võrreldes ülejäänud päevadega," rääkis Esapekka Lappi. "Testikatsel töötas auto hästi. Kahel esimesel läbisõidul olime teistega konkurentsis. Siis läksime tagasi hooldusalasse, tulime tagasi ja sõiduolud olid hoopis teised. Kõigil on Türgi rallil raske töö hoolitseda auto ja rehvide eest."

Türgi ralli jätkub homme, kui algusega kell 7.58 sõidetakse 38,1 kilomeetri pikkune katse.