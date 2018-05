Ott Tänak: tunnen, et Portugalis saab domieerimine olema keeruline

Tänak edestas teist aega näidanud Sebastien Ogier'd ja Teemu Sunineni 0,4 sekundiga. Eestlane tunnistas katse järel, et Portugalis on raske domineerida, kuna rajaolud seda lihtsalt ei võimalda. Eestlasel tuleb reedel rajale minna kolmandana ehk tuleb olla ka teepuhastaja rollis.

“Tunnen, et siin on keeruline domineerida. Teame, et homme (reedel) on pinnas väga lahtine. Portugalis tuleb võrreldes Argentinaga palju rohkem teed puhastada,“ sõnas Tänak avakatse järel.

Reedene võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 11.15.

⏱ SS1 Lousada: 🥇

💭 "I feel it will be tough to dominate, we know how loose it will be tomorrow and there will be a lot more cleaning than in Argentina."



1️⃣ TÄNAK 02:34.3

2️⃣ Suninen +0.4

3️⃣ Ogier +0.4

4️⃣ Meeke +1.4

5⃣ Mikkelsen +1.4