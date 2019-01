Ott Tänak: tundsin end eelmisel hooajal kui uustulnuk

"See hooaeg on hea võimalus. Eelmisel aastal oli olukord teistsugune - tänavu on sama meeskonna, sama auto ja samade inimestega uude hooaega palju rahulikum minna. Teame, mis meid ees ootab," rääkis Tänak.

"Kõik need teadmised ja kogemused, mille me 12 kuu jooksul kogusime, peame nüüd enda kasuks tööle panema."

Tänakul oli küll hooaja viimase etapi eel teoreetilised tiitlivõimalused, ent lõpuks jäi ta Sébastien Ogier'le 38 punktiga alla.

"Peame lihtsalt olema pisut paremad kui mullu. Hooaeg on pikk ja asju, mida tuleb õigesti teha, on palju. Eelmisel aastal olin mõnes mõttes uustulnuk, sest iga ralli oli Toyotaga minu jaoks uus. Usun, et oleme nüüd valmis ning eelmine aasta tegi meid tugevamaks. Meil tuleb veel palju võimalusi tiitli eest võidelda."