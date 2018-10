Ott Tänak tiitliheitlusest: mõnes mõttes ongi asi meie jaoks lihtsakoelisem

Tavapäraselt on Kataloonia ralli kalendris eriline, sest algab reedese kruusapäevaga, ent laupäev ja pühapäev sõidetakse kvaliteetsetel asfaltteedel.

Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni sõnul loodab ta Katalooniast edu. "Usun, et see ralli peaks meie jaoks tulema väga hea. Tegime autol mõned muudatused, et see lahtise kruusa peal parem oleks ning teame juba niikuinii seda, et oleme asfaldil kiired," rääkis soomlane.

"Reedene päev saab meie stardipositsiooni arvestades väga oluliseks, sest peame ülejäänud ralliks hea koha sisse võitlema. Viimased kaks etappi saavad põnevad olema nii individuaalset kui ka võistkondlikku tiitliheitlust arvestades: Ott läheb maksimumi peale välja ning olen kindel, et sama teevad tema rivaalid."

Tänaku enda sõnul loodab ta endiselt hoolimata 21-punktisest vahest üldliidri Thierry Neuville'iga tiitlit noolida. "Ootan väga tagasi Hispaaniasse minekut. Meil on endiselt tiitliheitluses võimalused olemas ning alla ei kavatse me anda. Mõnes mõttes ongi asi meie jaoks lihtsakoelisem: peame lihtsalt kaks viimast rallit võitma ja vaatama, kas sellest piisab," rääkis Tänak.

"Olen meie autos kindel nii kruusal kui asfaldil, sest oleme mõlemal teekattel hiljuti tugevad olnud. Sellest hoolimata üritame veelgi areneda - võistluseelne test oli õnnestunud ning saime töötada kindlate asjade kallal, et eelseisev ralli võimalikult hästi läheks."