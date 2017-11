Ott Tänak: teine võistluspäev möödus palju positiivsemalt kui esimene

Ott Tänak / Martin Järveoja tõusid Austraalia MM-ralli teise võistluspäevaga kuuendalt kohalt kolmandaks. M-Sport tiimi ekipaažidest on nad parimad, maailmameister Sebastien Ogier hoiab kuuendat ja Elfyn Evans kaheksandat kohta.

M-Sport läks Austraaliasse plaaniga saada rallilt kätte vähemalt üks poodiumikoht, mis paneks punkti täiuslikule seeriale. Seni on hooaja igal etapil keegi tiimi sõitjatest poodiumile pääsenud ning praeguse seisuga võib öelda, et kirsi tordile panek on puhtalt Tänaku kätes. Puhta sõiduga Ogier ja Evans poodiumile kindlasti ei küündi.

"Teine võistluspäev möödus palju positiivsemalt kui esimene," vahendab Tänaku sõnu tiimi koduleht. "Masina tunnetus oli palju parem, seetõttu suutsime enesekindlamalt sõita. Päeva teises pooles saime hea tõuke, on meeldiv olla tagasi poodiumikohal."

Ralli viimasel päeval on kavas viis kiiruskatset. Päev algab Eesti aja järgi täna hilisõhtul kell 22.38.

"Homme ootab ees paar keerulist katset, peame olema keskendunud. Loodetavasti suudame meeskonnale pakkuda hooaja lõpuks veel ühe poodiumikoha," andis Tänak aimu, et peamine siht on esikolmiku koha hoidmine.