Ott Tänak tegi Mehhiko ralli eel õilsa sammu

Rallitulemusi üle maailma koondav veebisait eWRC-results.com teatas, et neile on annetuse teinud ka Eesti ralliäss Ott Tänak.

Antud lehekülg on juba üle kümne aasta tegutsenud sisuliselt vabatahtlikkuse alusel ning palub nüüd oma sõpradelt rahalist abi, et katta tehnilised kulud ning oma vabatahtlikele ka pisut finantsilist tänu pakkuda. Heasoovlikud inimesed on annetanud juba üle 12 000 euro ning annetajate sekka kuuluvad ka mitmed tuntud rallisõitjad.

Lisaks Tänakule on annetuse teinud veel näiteks Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi, Toni Gardemeister, Hayden Paddon, Roland Murakas, Gustav Kruuda ja Ken Järveoja.

Tahad ka ise toetada? Loe rohkem siit!