Ott Tänak teatas fännidele kurva uudise

"Sel aastal meil kahjuks Saaremaale võistlema minna ei õnnestu," teatas Tänak Saaremaa ralli Facebooki lehel.

Kui mullu toimus Walesi ralli oktoobri lõpus, siis tänavu jagatakse seal MM-sarja punkte juba järgmisel nädalavahetusel (4.-7. oktoobril). Saaremaa ralli on vahetult selle järel ehk 12.-13. oktoobril.

Kuigi Tänakut tänavu Saaremaal kihutamas ei näe, soovitab ta kõigil rallifännidel kohale minna. "Saaremaa on Eestimaa rallisarjas viimane kirss tordi peal ja kindlasti on see koht, kus tasub olla ja kus näeb actionit. Isiklikult on mul väga kahju, et mul ei õnnestu see aasta osaleda, aga usun, et kui vähegi võimalik, siis kohale lähen kindlasti, seal on alati mida vaadata," lisas Tänak.