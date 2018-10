“Täna (pühapäeval) oli väga nauditav sõita. Pärast laupäevaseid keerulisi olusid olid tüüpilised Kataloonia teed, mida ma väga ootasin,“ rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.

“Punktikatsel ei olnud mul midagi kaotada. Loomulikult pidin ma finišisse jõudma, kuid surusin väga kõvasti, et hoida matemaatiliselt elus MM-tiitli võimalust. Andsin endast kõik ja me ei anna kunagi alla,“ lisas Tänak.

Võistkondlikus arvestuses on Toyota samal ajal 331 punktiga liidriks. Teine on Hyundai 319-ga ja kolmas M-Sport 306-ga. “Võistkondlikus arvestuses on meie positsioon endiselt väga tugev,“ sõnas ta.