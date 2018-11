Ott Tänak soovis Meeke`i asemel Toyotas näha hoopis teist rallimeest

Sellise informatsiooni esitas soomlaste usaldusväärne portaal Rallit.fi tuginedes Hispaania väljaande Marca uudisele.

Marca kirjutab, et Citröeni meeskond tundis sel suvel Sordo palkamise vastu huvi ja pidas hispaanlasega ka läbirääkimisi. Lõpuks sõlmis Prantsuse meeskond aga lepingu hoopis Sebastien Ogier ja Esapekka Lappiga.

Marca avaldas seejuures huvitava detaili. Nimelt oli Tänak palunud isiklikult oma meeskonnalt, et Toyota võtaks uueks sõitjaks just Sordo, sest eestlane tahtis tiimis näha "meeskonnamängijat".

Tänaku soov aga ei täitunud, sest Toyota lõi uueks hooajaks käed Meeke`iga, kolmanda sõitjana jätkab tiimis Jari-Matti Latvala.

Marca andmetel on üsna kindel, et 35-aastane Sordo, kelle tiimivahetus jäi katki, esindab ka järgmisel aastal Hyundaid. Ametlikku kinnitust selle kohta veel tulnud ei ole.

"See on suur au, et teised meeskonnad minust huvitusid, kuid tõsi on, et ma olen Hyundais väga õnnelik. Ma tean, et minu WRC-karjäär ei kesta enam üle kümne aasta, tahan ülejäänud hooajad veeta koos nendega," kommenteeris Sordo.