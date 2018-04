Ott Tänak: Sardiinia testisõidul sujus kõik hästi

"Olime kaks viimast päeva Sardiinias ja valmistusime Argentina ralliks," teatas Tänak Twitteri vahendusel. "Kõik läks sujuvalt ja hästi, nii et oleme selleks valmis!"

Last two days we were in Sardegna and had some preparations for @rallyargentina. Everything went smoothly and good, so we are ready for it! 👊#RallyArgentina #TGR_WRC #YarisWRC #PET pic.twitter.com/xOKklnu0VP

