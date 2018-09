Ott Tänak sai konkurendilt kiita: ta tõttas meile kohe appi, aga selline Ott ongi!

Probleemid Breeni autoga algasid 11. kiiruskatsel, kui tema masinasse tungis suitsu. Kuna Breen ega tema kaardilugeja Martin Scott ei suutnud tuvastada, milles viga, sõitsid nad edasi, kuid 12. katse stardile lähenedes süttis masin leekidesse.

"See oli südantlõhetav," sõnas Breen Motorsport.com-ile. "Ma ei suutnud uskuda, et tuli nii kiiresti levis."

"Esimesena oli kohal Ott (Tänak) ja nii kui ma teda nägin, mõtlesin: "Tema teab, mis tunne see on, ta on just õige mees!"," vihjas Breen 2016. aasta Portugali rallile, kus Tänakul õnnestus oma auto tulesurmast päästa.

"Ott ei mõelnud hetkegi ja andis meile kohe oma tulekustuti. See oli temast väga suuremeelne, sest tal võinuks endal ka seda vaja minna ja see võinuks tema ralli ohtu seada. Aga selline Ott juba kord on," kiitis Breen eestlast.

"Aga tulekustutid ei suutnud leekidele midagi teha. Ja lõpuks pidi Ott mind põleva auto juurest eemale tirima, kui üritasin veel veega masinat kustutada. See oli uskumatu," meenutas Breen masina kiiret mahapõlemist.

Citroëni tiimiboss Pierre Budar kinnitas Autospordile, et õnnetuse uurimine veel kestab: "Hetkel teame vaid seda, et summuti katalüsaatoris tekkis mingi leke."