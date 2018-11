Ott Tänak: saan lubada, et MM-tiitel on mu eesmärk ja selle nimel me töötame

Facebooki kaudu esitati Tänakule järgmine küsimus: "Kas julged lubada, et ei lõpeta rallisõitu enne, kui pole tulnud maailmameistriks?"

"Spordi võlu ongi see, et sa ei tea kunagi, mis tulevik toob või kus me järgmisel aastal oleme. Sellist asja lubada on väga keeruline ja kui reaalselt rääkida, siis lausa võimatu," vastas kaks korda järjest MM-sarjas kokkuvõttes kolmandaks tulnud Tänak.

"Saan lubada, et see on minu eesmärk ja selle nimel me töötame, et seda saavutada. Eriti kui oled korra nii lähedal olnud, nagu see raske hooaeg näitas. See on mingil määral reaalne, aga peame olema paremad. See hooaeg tegi näljaseks ja me kavatseme selle nimel rohkem vaeva näha. Kas see lõpuks tuleb või ei tule... Keegi meist ei tea, kes on järgmine maailmameister."

Ühtlasi küsiti Tänakult sotsiaalmeedia kaudu, millal ta esimest korda unistas WRC sarjas kaasa löömisest.

"Usun, et juba lasteaias või kooli esimestes klassides. Igal lapsel on unistused - kes tahab saada tuletõrjujaks, politseinikuks või poemüüjaks. Tahaks uskuda, et unistasin rallisõitjaks saamisest algusest peale. Kuna me ilmselgelt igapäevaselt õli ja bensuvinguses töökojas asju ajasime, siis sealt võis benss pähe lüüa küll," sõnas ta.

Hiljuti külastas Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga teist korda Toyota tehast Jaapanis. Tihedasse graafikusse mahtusid mitmed sõuüritused, kuid eelkõige oli see külaskäik oluline Toyota kogukonnatunde loomisel.