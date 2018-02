Ott Tänak saab endale uue nimeka meeskonnakaaslase

Aprillis toimuval Argentiina rallil on arvatavasti Toyota rallitiimil välja panna juba neli autot. Ott Tänaku, Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi kõrval hakkab eramasinat juhtima Nasser Al-Attiyah.

Kuid liitumine pole veel sajaprotsendiliselt kindel ja paberid tuleb korda saada juba järgmiseks nädalavahetuseks. Põhjus on lihtne: Argentiina ralli võib tunduda küll alles mägede taga, kuid varuosad saadetakse ees ära juba järgmine nädal.

Tänaku uus tiimikaaslane on kahel korral tulnud Dakari rallil võitjaks. Al-Attiyahi, kes ideaalis teeks kaasa vähemalt kuuel etapil, on aga nime teinud ka ühel teisel spordialal. Nimelt on tema auhinnakapis pronksmedal Londoni olümpiamängudelt laskmises.

Võimalikku liitumist kinnitas Toyota tiimiboss Tommi Mäkineni ka Rallye-Magazinile: "Meie meeskond areneb kenasti ja seetõttu olen veendunud, et meil on juba olemas võimekus kolmele tehaseautole lisaks panna välja ka eramasin."