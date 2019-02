Ott Tänak reedese päeva järel: päev oli üllatusi täis, püüdsime lihtsalt ellu jääda

Tänak jääb reede järel alla vaid M-Spordi noorele ässale Teemu Suninenile, kes edestab teda täpselt kahe sekundiga.

Intervjuu alustuseks sai Tänak reporterilt teada, et tema tiimikaaslane Jari-Matti Latvala jäi viimasel katsel hange kinni ning kaotas kõvasti aega, kukkudes teiselt kohalt kaugele.

"Mida ma oskan öelda? Päev on olnud üllatusi täis ning on kahju, et Jari seisma jäi, sest meil läks tiimina väga hästi. Lumi oli sel katsel sügav ja naelrehvi polnud enam palju jäänud, mul oli endalgi sel katsel mõni päris ärev hetk," rääkis Tänak WRC teleülekandele.

Saarlase sõnul oli tema edu pandiks hommikused katsed. "Tegime tugeva esimese ringi, teadsime, et pärastlõunal kaotame palju, aga püüdsime lihtsalt ellu jääda ja vigu mitte teha. Loodan, et homme oleme konkurentidega võrreldes sarnasel positsioonil."

Tänak tunnistas, et viimasel katsel oli tema plaan tugevalt vajutada ja aega tagasi võita. "Sügavas lumes ei ole pidamine väga hea ja pidurdada pole lihtne - sisuliselt igas kurvis oli vesiliug ja pidime lihtsalt lootma, et kõik läheb hästi. See oli piiri peal mängimine. Viimane katse oli meie ainus lootus pisut aega tagasi võita ning olen rahul, et suutsime seda teha."