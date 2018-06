Ott Tänak rallipäeva eel: pole kindel, kas julgen Tommi Mäkineni võita, äkki ei maksa ta mulle pärast seda enam palka

Juba sel laupäeval toimub Tallinna lauluväljakul Delfi rallipäev koos Ott Tänakuga. Lisaks Tänakule on teadupärast starti tulemas veel Toyota WRC-tiimi liikmeid. Kuulsaimaks on neist kindlasti tiimi boss Tommi Mäkinen, kes krooniti omal ajal neljal korral maailmameistriks.

Võistluspäeva eel andis Tänak intervjuu Helsingin Sanomatele, kus tunnistas naljaga pooleks, et äkki tal tasuks ikka võistlusel Mäkinen endast mööda lasta.

“Pole kindel, kas julgen rallipäeval Tommi Mäkineni võita, äkki ei maksa ta mulle pärast seda enam palka," tunnistas Tänak lõbusalt.

Loomulikult tunnistas Tänak, et ta on Mäkinenilt ka omajagu nõu küsinud, et kuidas tal õnnetus omal ajal nii palju võite noppida. Neljakordse maailmameistri kogemused kuluvad ikka marjaks ära.

"Ma pole temalt otseselt nõu küsinud, aga vestleme palju erinevatel teemadel ja tehnikast. Mäkinen teab, kuidas tuleb autoga sõita," rääkis Tänak.