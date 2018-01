Ott Tänak: rahalises mõttes ei olnud vahet, kas M-Sport või Toyota

Ott Tänak andis intervjuu väljaandele Motorsport News, kus lahkas taaskord tiimivahetuse tagamaid.

Tänak lükkas muuhulgas ümber levinud arvamuse, et Toyota pakkumine oli rahalises mõttes M-Spordi omast kopsakam.

"Tahtsin endale võimalikult head võimalust MM-tiitli peale võitlemiseks ja Toyota suutis kohe oma esimesel hooajal väga hästi esineda. Neil on suur potentsiaal," rääkis Tänak.

"Sébastien Ogier'ga oli hea koos töötada ja meil oli 2017. aastal väga tugev meeskond, aga samal ajal on M-Spordis rahalised võimalused suhteliselt piiratud, mistõttu arendati Sébastieni autot võrreldes meie autoga rohkem. Olime selgelt meeskonna teine auto ja tuleviku mõttes ei olnud see kõige parem olukord, kus tiitli peale võidelda."

Tänak, kes võtab ta tänavu põhieesmärgiks punktide, mitte rallivõitude kogumise, tõdes, et M-Spordi Fordi ja Toyota vahel tasemes suuri erinevusi ei ole. "Kindlasti on autod erinevad, kuid ma ei näe kummagi puhul nõrki kohti, nad on mõlemad head."

"Autod käituvad aga erinevalt. Toyota on kindlasti võimeline Monte Carlos võitma, aga võib-olla pole kõige targem tegu seal kohe võitu jahtima asuda. Tahan autoga sinasõbraks saada, seda paremini tundma õppida ja punkte noppida, enne kui kõvemini vajutada saame. Rootsi ralli sobib aga nii mulle kui autole väga hästi."